Tartıştığı şoförü metrelerce sürükledi

Sancaktepe, İnönü Mahallesi'nde dün S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E'nin kullandığı kamyonetle hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.E. bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, aracın dikiz aynasına tutunan S.S.K, önce bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan S.S.K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, S.S.K'nin tutunduğu kamyonet tarafından sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.