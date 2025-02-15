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Giriş Tarihi: 15.2.2025 19:07 Son Güncelleme: 15.2.2025 19:57

Tartıştığı şoförü metrelerce sürükledi

İstanbul Sancaktepe'de hasarlı kaza sonrası tartıştığı İETT şoförünü kamyonetle ezerek ağır yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tartıştığı şoförü metrelerce sürükledi

Sancaktepe, İnönü Mahallesi'nde dün S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E'nin kullandığı kamyonetle hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.E. bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, aracın dikiz aynasına tutunan S.S.K, önce bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan S.S.K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, S.S.K'nin tutunduğu kamyonet tarafından sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Tartıştığı şoförü metrelerce sürükledi
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