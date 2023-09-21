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Giriş Tarihi: 21.9.2023 10:39 Son Güncelleme: 21.9.2023 10:46

Tartıştığı ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi pompalıyla vurdu

İzmir’de Alican Özyıldızlı (23) ile S.Ç. arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. S.Ç. pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Alican Özyıldızlı ve kavgayı ayırmaya çalışan Gerçek Cevizkıran (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tartıştığı ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi pompalıyla vurdu

Olay, saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi Hilal Mahallesi 1228 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Alican Özyıldızlı (23) ile S.Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu, tartışma kavgaya dönünce, S.Ç. pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Alican Özyıldızlı ve kavgayı ayırmaya çalışan Gerçek Cevizkıran (37) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından S.Ç., suç aleti pompalı tüfekle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı Özyıldızlı ile Cevizkıran sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gerçek Cevizkıran ve Alican Özyıldızlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi pompalıyla vurdu
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