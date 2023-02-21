Tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü

Kastamonu Kuzeykent Mahallesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen Turan Küçükbulut ile yeğeni Furkan Küçükbulut arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada iddialara amca Turan Küçükbulut yeğeni Furkan Küçükbulut'u sırtından bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerine ilk müdahalesi yapılan Furkan Küçükbulut Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Küçükbulut kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa sürede polis ekiplerince amca Turan Küçükbulut yakalanarak gözaltına alındı.