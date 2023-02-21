Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 21.2.2023 14:44 Son Güncelleme: 21.2.2023 15:23

Tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü

Kastamonu'da amca yeğen arasında çıkan tartışmada yeğen Furkan Küçükbulut hayatını kaybetti. Yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Turan Küçükbulut polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü

Kastamonu Kuzeykent Mahallesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen Turan Küçükbulut ile yeğeni Furkan Küçükbulut arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada iddialara amca Turan Küçükbulut yeğeni Furkan Küçükbulut'u sırtından bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerine ilk müdahalesi yapılan Furkan Küçükbulut Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Küçükbulut kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa sürede polis ekiplerince amca Turan Küçükbulut yakalanarak gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
CHP'li Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' olarak ağırlamıştı! Gerçek ortaya çıktı: Freedom Jacob Ceasar kimdir
Son dakika! Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
TKP’yi başörtüsünden vurmak
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?
Son dakika | Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Normale dönmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA