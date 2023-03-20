Tartıştığı yeğenini silahla vurdu

Olay bu akşam Çorum'un Çepni Mahallesi Çelik 3. Caddesinde bulunan Hurdacılar mevkisinde meydana geldi. Hüseyin S., iddiaya göre birlikte hurda topladığı yeğeni Rıza Sadıklı ile para konusunda anlaşmazlık yaşadı. Tartışma sırasında Hüseyin S., belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile yeğeni Rıza Sadıklı'ya ateş etti. Açılan ateş sonucu Sandıklı, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden üç kurşunla ağır yaralandı.