Tartıştığı yengesini öldürüp, kardeşi ve yeğinini rehin aldı

Hatay'ın Payas ilçesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen olayda, Hüseyin K. (45) kardeşleri ile aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini işyerine çağırdı. İşyerine gelen kardeşi Yüksel K.'nın eşi sağlık teknisyeni, 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın uzaması ile sinirlenen Hüseyin K. pompalı tüfekle yengesi İnci Bağış Karakuş'u göğsünden vurdu. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin K. kardeşini ve çocuğunu rehin aldı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ REHİNELERİ KURTARDI
Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan Yüksel K. ve 9 yaşındaki kızı, özel hareket polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Olayın şüphelisi Hüseyin K. gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. İnci Bağış K'nın cesedi ise otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından kadının cansız bedeni, eşi Yüksel K.'ya teslim edildi. Kayınbiraderinin öldürdüğü İnci'nin cenazesini eşi aldı, yakınları tepki gösterdi.
PAYAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Adana adli Top'tan eşi Yüksel K. tarafından cenazesi teslim alınan İnci Bağış Karakuş'un cenazesi Payas'a getirildi. Payas Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası İnci Bağış Karakuş'un cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına Payas Belediye Başkanı Bekir Altan da katıldı.