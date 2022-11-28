Tartıştığı yengesini öldürüp, kardeşi ve yeğinini rehin aldı

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ REHİNELERİ KURTARDI

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan Yüksel K. ve 9 yaşındaki kızı, özel hareket polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Olayın şüphelisi Hüseyin K. gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. İnci Bağış K'nın cesedi ise otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından kadının cansız bedeni, eşi Yüksel K.'ya teslim edildi. Kayınbiraderinin öldürdüğü İnci'nin cenazesini eşi aldı, yakınları tepki gösterdi.