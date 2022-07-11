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Giriş Tarihi: 11.7.2022 16:56

Tarzan Efsanesi nerede çekildi, hangi ülkelerde? Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu ne?

Tarzan Efsanesi nerede çekildi, hangi ülkelerde sorusu filmseverler tarafından merak ediliyor. David Yates’in yönetmen koltuğuna oturduğu 2016 yapımı film, macera ve aksiyon türünde kategorize ediliyor. Margot Robbie ve Alexander Skarsgard, başrollerde yer alıyor. Bugün TRT1’de oynayacak. Peki, Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar!

Tarzan Efsanesi nerede çekildi, hangi ülkelerde? Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu ne?

Tarzan Efsanesi bugün TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. 2016 yapımı başrollerinde Margot Robbie ve Alexander Skarsgaard'ın oynadığı filmin yönetmeni David Yates'tir. Filmseverler Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Tarzan Efsanesi nerede çekildi? İşte detaylar!

TARZN EFSANESİ KONUSU

Ormanların Tarzan'ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo'ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı'nın elçisi Leon Rom'un Clayton'u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler...

TARZAN EFSANESİ OYUNCULARI

Alexander Skarsgård

Margot Robbie

Christoph Waltz

Samuel L. Jackson

Djimon Hounsou

Ella Purnell

TARZAN EFSANESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, İtalya ve İngiltere'nin dışında orman sahneleri Gabon'da çekildi.

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Tarzan Efsanesi nerede çekildi, hangi ülkelerde? Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu ne?
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