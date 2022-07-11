Tarzan Efsanesi nerede çekildi, hangi ülkelerde? Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu ne?

Tarzan Efsanesi bugün TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. 2016 yapımı başrollerinde Margot Robbie ve Alexander Skarsgaard'ın oynadığı filmin yönetmeni David Yates'tir. Filmseverler Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Tarzan Efsanesi nerede çekildi? İşte detaylar!
TARZN EFSANESİ KONUSU
Ormanların Tarzan'ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo'ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı'nın elçisi Leon Rom'un Clayton'u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler...