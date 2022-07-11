Tarzan Efsanesi nerede çekildi, hangi ülkelerde? Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu ne?

TARZN EFSANESİ KONUSU

Ormanların Tarzan'ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo'ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı'nın elçisi Leon Rom'un Clayton'u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler...