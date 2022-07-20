Tarzan Rıfkı konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarzan Rıfkı kaç yılında ne zaman çekildi?

TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU NE?

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasını da çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

TARZAN RIFKI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Asuman Arsan

Saadettin Erbil - Abdullah

Ece Berkant - Gül

Dinçer Çekmez - Zeki

Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

Yadigar Ejder - Bitirim

Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

Adem Taşay

Ekrem Dümer - Polis müdürü