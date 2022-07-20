Tarzan Rıfkı konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarzan Rıfkı kaç yılında ne zaman çekildi?

Film eleştirmenlerince kült statüsünde değerlendirilen Tarzan Rıfkı başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun yer aldığı, şehirde ev kalmayınca şehrin dışında ev bulmaya çalışan Rıfkı'ya odaklanıyor. Peki, Tarzan Rıfkı filmi nerede çekildi? Tarzan Rıfkı ile ilgili detaylar!
TARZAN RIFKI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yeşilçam'ın gözde filmi Tarzan Rıfkı'nın çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. 1986 yılında çekilen filmin orman sahneleri Sarıyer'in Kemerburgaz ormanlarına yakın bölgede çekildi.
TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU NE?
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasını da çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.
TARZAN RIFKI OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Asuman Arsan
Saadettin Erbil - Abdullah
Ece Berkant - Gül
Dinçer Çekmez - Zeki
Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü
Yadigar Ejder - Bitirim
Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
Adem Taşay
Ekrem Dümer - Polis müdürü