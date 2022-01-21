Haberler Yaşam Haberleri Taş kırma aparatı üzerine düştü; hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.1.2022 09:59 Son Güncelleme: 21.1.2022 10:04

Taş kırma aparatı üzerine düştü; hayatını kaybetti

BEKİR COŞKUN
Taş kırma aparatı üzerine düştü; hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde inşa alanında iş makinesinin taş kırma aparatı üzerine düşen 58 yaşındaki Hüseyin Bıçkı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde inşa alanında iş makinesinin taş kırma aparatı üzerine düşen 58 yaşındaki Hüseyin Bıçkı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mut ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşa alanında taş kırmak için E.K.'nin kullandığı iş makinesinin ucuna aparat takarken yardım eden 58 yaşındaki Hüseyin Bıçkı'nın üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Bıçkı'nın cansız bedeni Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Bakan Bilgin açıkladı: Meclis'e geliyor: Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak
CHP’li Şahin “ispat etmezseniz şerefsizsiniz” demişti! Kirli rüşvet çarkı ispatlandı
Emekli profesörü 10 günde 10 milyon TL dolandırdılar
Çoruh'a vurulan mühür: Yusufeli Barajı
‘Malazgirt 1071’ filminin Romen Diyojen’i Caner Kurtaran set anısı ile güldürdü: Askerlerden biri “Allah Allaaah” diye bağırmaya başlayınca...
Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çöktü! "Leblebi gibi antidepresan satılıyor" dediği eczacı, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Son dakika: Arda Turan'dan flaş sözler! "Utanıyorum..."
El Salvador Devlet Başkanı Türkçe paylaşımıyla yüzleri güldürdü: "Türkçe Dersinde sözlüye kalkınca ben!"
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Taş kırma aparatı üzerine düştü; hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA