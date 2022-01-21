Taş kırma aparatı üzerine düştü; hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde inşa alanında iş makinesinin taş kırma aparatı üzerine düşen 58 yaşındaki Hüseyin Bıçkı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mut ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşa alanında taş kırmak için E.K.'nin kullandığı iş makinesinin ucuna aparat takarken yardım eden 58 yaşındaki Hüseyin Bıçkı'nın üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Bıçkı'nın cansız bedeni Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.