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Giriş Tarihi: 24.8.2022 13:31

Taş ocağı çalışanlarını tanıyan pikap dereye uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde taş ocağında çalışan işçileri taşıyan pikabın dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Bulundukları yerden çıkartılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

İHA
Taş ocağı çalışanlarını tanıyan pikap dereye uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda faaliyet gösteren özel bir firmaya ait taş ocağında çalışan Faruk Halis Demir (50), Bekir Pişkin (45) ile Vedat Öz (40) adlı işçilerin bulunduğu pikap, mahalleye dönüş yolunda iddiaya göre yağış ve yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kontrolden çıkarak dereye düşen pikap içerisinde bulunanları kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucu kurtarma ekipleri, yoldan çıkarak dereye uçan araçta bulunan 3 işçinin cansız bedenine ulaştı. Bulundukları yerden çıkartılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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Taş ocağı çalışanlarını tanıyan pikap dereye uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti
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