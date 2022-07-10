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Giriş Tarihi: 10.7.2022 09:37 Son Güncelleme: 10.7.2022 09:48

Taş, sopa, bıçak ve silah... Batman'da husumetli 7 aile arasında kavga: 5'i ağır onlarca yaralı var

Batman'ın Beşiri ilçesinde, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5'i ağır onlarca kişi yaralandı.

DHA
Taş, sopa, bıçak ve silah... Batman’da husumetli 7 aile arasında kavga: 5’i ağır onlarca yaralı var

Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. Husumetli 7 aile arasında çıkan tartışmada kısa sürede kavgaya dönüştü, 5'i ağır 54 kişi yaralandı. İşte detaylar...

5'İ AĞIR 54 KİŞİ YARALANDI

Yontukyazı köyünde akşam saatlerinde husumetli olan 7 aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 5'i ağır, toplamda 54 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın köyde, polisin ise yaralıların kaldırıldığı hastanelerde aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.

DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır.

Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.

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Taş, sopa, bıçak ve silah... Batman'da husumetli 7 aile arasında kavga: 5'i ağır onlarca yaralı var
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