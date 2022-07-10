Taş, sopa, bıçak ve silah... Batman’da husumetli 7 aile arasında kavga: 5’i ağır onlarca yaralı var

Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.