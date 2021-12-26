Taş yüklü kamyon devrildi!

Başiskele İlçesi Yuvacık Barajı mevkiinde devam eden yol çalışmaları esnasında, çalışma alanına taş götürdüğü öğrenilen kamyon, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Yol üzerinde yan yatan kamyonun sürücüsü de şoför mahallinde sıkıştı.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmalar sonucu , araç sürücüsü hafi yaralı olarak kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Aracın ve yol üzerine saçılan taşların kaldırılması sonrası kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.