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Giriş Tarihi: 26.12.2021 11:39 Son Güncelleme: 26.12.2021 11:56

Taş yüklü kamyon devrildi!

ABBAS ÇAKAR
Taş yüklü kamyon devrildi!

Kocaeli Başiskele İlçesi Yuvacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, taş yüklü bir kamyon devrilerek yol üzerinde yan yattı. Kazada şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Başiskele İlçesi Yuvacık Barajı mevkiinde devam eden yol çalışmaları esnasında, çalışma alanına taş götürdüğü öğrenilen kamyon, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Yol üzerinde yan yatan kamyonun sürücüsü de şoför mahallinde sıkıştı.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmalar sonucu , araç sürücüsü hafi yaralı olarak kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Aracın ve yol üzerine saçılan taşların kaldırılması sonrası kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Taş yüklü kamyon devrildi!
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