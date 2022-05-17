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Giriş Tarihi: 17.5.2022 12:40 Son Güncelleme: 17.5.2022 12:45

Taş yüklü kamyon şarampole uçtu

ABBAS ÇAKAR
Taş yüklü kamyon şarampole uçtu

TEM otoyolu üzeri Körfez gişeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, taş yüklü damperli kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerleri geçip şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralanırken, kaza nedeniyle TEM otoyolu bir süre trafiğe kapandı.

TEM otoyolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Kuran'ın kullandığı kaya yüklü kamyon, Körfez gişeleri mevkiinde sürücüsünün bilinbmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri ezerek yoldan çıkan kamyon şarampole yuvarlanırken, kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönü trafiğe kapandı.

İTFAİYE KURTARDI
Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kamyon sürücüsü Kuran,,itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM otoyolunun Ankara yönü, devrilen kamyonun ve kaya parçalarının kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Taş yüklü kamyon şarampole uçtu
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