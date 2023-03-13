Haberler Yaşam Haberleri Taşındığı hayalindeki müstakil ev mezarı oldu
Giriş Tarihi: 13.3.2023

Taşındığı hayalindeki müstakil ev mezarı oldu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Taşındığı hayalindeki müstakil ev mezarı oldu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü mahallesinde yaşayan Sait Kılıç (43), depremin yaşandığı gece, bekçi olarak çalıştığı güneş enerjisi santralindeydi. Depremde iki yıl önce aldığı tek katlı müstakil evi depremde yerle bir oldu. Kızları Ceren (12) ve Ayşegül (7), komşuları tarafından 2 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Hamile eşi Feraye ve 5 yaşındaki kızı Elif Cemre'nin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.



İki kızıyla yaşama tutunmaya çalışan Sait Kılıç, "8 yıl kirada oturduktan sonra, eşimin en çok istediği evi almıştım. Üç kızımdan sonra, bir oğlum olacaktı. Ama tek katlı olmasına rağmen 3 metre aşağıya kayan o ev karnındaki çocuğumuzla birlikte eşime ve 5 yaşındaki kızıma mezar oldu. Keşke ben ölseydim. Buna yürek dayanır mı?" dedi. Depremde ölen Feraye Kılıç'ın kız kardeşi Hatice Durnaoğlu ise, "Biz 4 kız kardeştik, annem bize hep, '4 yapraklı yonca' derdi. Şimdi ise 4 yapraklı yoncamın bir yaprağı düştü' diyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Vefa bir semttir
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşındığı hayalindeki müstakil ev mezarı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA