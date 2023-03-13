Taşındığı hayalindeki müstakil ev mezarı oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü mahallesinde yaşayan Sait Kılıç (43), depremin yaşandığı gece, bekçi olarak çalıştığı güneş enerjisi santralindeydi. Depremde iki yıl önce aldığı tek katlı müstakil evi depremde yerle bir oldu. Kızları Ceren (12) ve Ayşegül (7), komşuları tarafından 2 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Hamile eşi Feraye ve 5 yaşındaki kızı Elif Cemre'nin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.İki kızıyla yaşama tutunmaya çalışan Sait Kılıç, "8 yıl kirada oturduktan sonra, eşimin en çok istediği evi almıştım. Üç kızımdan sonra, bir oğlum olacaktı. Ama tek katlı olmasına rağmen 3 metre aşağıya kayan o ev karnındaki çocuğumuzla birlikte eşime ve 5 yaşındaki kızıma mezar oldu. Keşke ben ölseydim. Buna yürek dayanır mı?" dedi. Depremde ölen Feraye Kılıç'ın kız kardeşi Hatice Durnaoğlu ise, "Biz 4 kız kardeştik, annem bize hep, '4 yapraklı yonca' derdi. Şimdi ise 4 yapraklı yoncamın bir yaprağı düştü' diyor" ifadelerini kullandı.