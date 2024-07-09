Haberler Yaşam Haberleri Taşıyabildiği her şeyi çaldı! Evden çaldığı eşyalarla yakalandı
Giriş Tarihi: 9.7.2024 16:48 Son Güncelleme: 9.7.2024 17:28

Taşıyabildiği her şeyi çaldı! Evden çaldığı eşyalarla yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayında, bir eve girerek 47 bin TL değerinde nakit para, TV, telefon ve ziynet eşyası çalan zanlı T.Ö., polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
Taşıyabildiği her şeyi çaldı! Evden çaldığı eşyalarla yakalandı

24 Haziran 2024 tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında, bir eve giren T.Ö. isimli zanlı, toplam 47 bin TL değerinde nakit para, televizyon, telefon ve ziynet eşyası çaldı.

Olayın hemen ardından harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma ile şüpheliyi tespit etti. 8 Haziran 2024 tarihinde İzmit'te düzenlenen operasyonla yakalanan T.Ö., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çalınan televizyon ve 2 adet gümüş bileklik bulunarak sahibine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taşıyabildiği her şeyi çaldı! Evden çaldığı eşyalarla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA