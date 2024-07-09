Taşıyabildiği her şeyi çaldı! Evden çaldığı eşyalarla yakalandı

24 Haziran 2024 tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında, bir eve giren T.Ö. isimli zanlı, toplam 47 bin TL değerinde nakit para, televizyon, telefon ve ziynet eşyası çaldı.

Olayın hemen ardından harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma ile şüpheliyi tespit etti. 8 Haziran 2024 tarihinde İzmit'te düzenlenen operasyonla yakalanan T.Ö., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çalınan televizyon ve 2 adet gümüş bileklik bulunarak sahibine teslim edildi.