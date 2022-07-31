Taşıyıcı 3 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Transporter – Taşıyıcı 3 filminin oyuncuları, konusu ve yapım yılı

Taşıyıcı 3 filminin konusu ve oyuncuları, aksiyon türü sevenlerin merak ettikleri arasında yerini aldı. Jason Statham, Natalya Rudakova, Robert Knepper, François Berleand gibi isimlerin yer aldığı yapıma ilişkin Taşıyıcı 3 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi soruları sıklıkla yanıt arıyor. Transporter – Taşıyıcı 3 filminin oyuncuları, konusu ve yapım yılı gibi detaylar haberimizde!

TAŞIYICI 3 KONUSU

Frank taşıyıcılık görevini artık bırakmış olup ona yeni bir iş için teklifte bulunanları da başka birisine yönlendirmiştir. Ama Tavsiyede bulunduğu kişi görevi başaramayınca iş yine Frank'e kalır. Onu bu görevi yapması için zorlarlar. Frank, Marsilya'daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid'in kaçırılan kızı Valentina'yı Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Yolculuk sırasında Frank ile Valentina birbirlerine aşık olurlar.

TAŞIYICI 3 OYUNCULARI

Jason Statham - Frank Martin

François Berléand - Inspector Tarconi

Natalya Rudakova - Valentina Vasilev

Justin Rodgers Hall - Horatio

Eriq Ebouaney – Ice

Robert Knepper - Johnson

Jeroen Krabbé - Leonid Vasilev

David Atrakchi - Malcom Manville

TAŞIYICI 3 IMDB PUANI, TÜRÜ VE YAPIM YILI

6 Kasım 2008'de gösterime giren yapım aksiyon türündedir ve IMDB puanı 6,8'dir.

TAŞIYICI 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir kısmı Fransa'da; bir kısmı ise Ukrayna'da gerçekleşti.