Taşkın seferberliği

AFAD'ın turuncu uyarı yaptığı Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayıp devam eden sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli noktalarında yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Aşırı su biriken Kozlu sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Sokaklardaki su taşkınları ve hasarlı kazalar meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi'nde elektrik hattının geçmesi için kazılan alandan akan sular şelaleye benzer görüntü oluşturdu. Sular, kanal boyunca akarak caddeyi doldurdu. Denizde ise yüksekliği zaman zaman 4 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Ayrıca kentte Gökgöl Mağarası aşırı yağışlar nedeniyle 1 gün süreyle ziyarete kapatılırken motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı. GAMER binasındaki kriz merkezinde yapılan toplantının ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu şunları söyledi:"Hepimiz sahadayız. Ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor. Kent genelinde büyük bir olumsuzluk yaşanmadı. Kritik bir seviyeye ulaşan deremiz yok. Şu anda kapalı yolumuz, yaralımız, can kaybımız yok. Heyelana, taşkına geçmişte maruz kalan yerlerdeki kişilere tek tek ulaşıydı. Bu kişeler uyarıldı. Heyelan riskine karşı, bu tip yerlerde bu insanların olmadığından emin olmalıyız. En son aldığım bilgi, buralar boşaltıldı. Heyelan bölgesi olarak tanımlanan geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsinler veya 112'yi arasınlar. Kozlu sahil yolunu kapattık, yukarı servis yoluna verdik ama İncivez Mezarlığı'nın oradan küçük bir dere aşıp yolu kapatıyor. Acil geçişlerde trafik yoğunluğu olmaması lazım. Mümkün mertebe bu akşama kadar hareket etmekten yaya veya araçla kaçınalım. Mümkünse trafiğe çıkmayalım."Zonguldak Havalimanı, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle havayolu ulaşımında büyük aksamalara sahne oldu. Dün sabah saatlerinde İstanbul'dan kalkan Zonguldak Havalimanı'na iniş yapamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Aynı saatlerde Duesseldorf'tan gelen uçak ise birkaç kez havada tur attıktan sonra iniş yapamayarak Ankara'ya yöneldi. Yetkililer, her iki uçağın da kuvvetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadığını belirtti. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda, uçuşlarda benzer aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi. Yolculara havayolu şirketlerinden bilgi almaları gerektiği bildirildi. İHA