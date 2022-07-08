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Giriş Tarihi: 8.7.2022 18:13 Son Güncelleme: 8.7.2022 18:23

Taşlı, sopalı, bıçaklı, silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Taşlı, sopalı, bıçaklı, silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Bugün akşam saatlerinde Sur ilçesinde yer alan Kırklar Dağı eteğinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların kavgası daha sonra Ongüzlü Köprü'de devam etti. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı taşlı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i silahla olmak üzere 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi ile 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Silahla yaralanan bir kişi ameliyata alınırken, polis hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanlar taraflardan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Taşlı, sopalı, bıçaklı, silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
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