Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı

Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye'deki Taşlıgeçit ve Hamaç höyüklerinde yakın zamanda kazılara başladıklarını belirtti.

Taşlıgeçit'teki alanda kazıların devam ettiğini dile getiren Çomak, "En son bu höyükte 2009-2010'da bir kazı çalışması olmuştu. Bu bölgedeki alanlar Demir Çağı olarak tarihlendirilmişti. Bu kazı çalışmalarında Roma dönemine ait büyük bir komplekse ait yapıya ulaştık. Kazı çalışmaları bitince planlar da ortaya çıkacak. Taşlıgeçit Höyüğü, bu bölgedeki en önemli çalışma alanlarından birisi. En az 2 ya da 3 yıl bu çalışmaları burada yürüteceğiz." dedi.

DEPREMDE ÖLEN HAYVANLARIN İSKELETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Engin ise Taşlıgeçit Höyüğü'nün özellikle Orta ve Genç Tunç çağlarında önemli bir kent yerleşmesi olduğunu söyledi.

Kurtarma kazılarıyla, bölgenin kültür tarihine katkı sunacak önemli bilgi ve bulguları elde etmeyi amaçladıklarını kaydeden Engin, şöyle konuştu:

"Şu anda Taşlıgeçit Höyüğü'ndeki kazılar, özellikle yüzeyde kısmen duvarları görünen büyük bir anıtsal yapının niteliğini anlamaya yönelik olarak başladı. Bu yapıyı, Roma dönemine ait büyük bir kompleks yapının mekanlarının oluşturduğunu anladık. Yapı şiddetli bir deprem sonucu yıkılmış ki bu depreme neden olan, muhtemelen bölgenin 1. derece fay hattı olması. Sonrasında bazı mekanlarda yangın izi ve depremden dolayı ölmüş hayvanlar ile bunlara ait iskeletler hatta insan uzuv parçaları da ele geçti. Dolayısıyla depremde yıkılmış, Roma dönemine ait büyük bir yapının niteliğini anlamaya yönelik olarak bu çalışmalarımız devam etmekte."

Arkeolog ve akademisyenlerden oluşan 20 kişilik teknik ekip ile 65 işçinin iki höyükte kazı çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Engin, çalışmalarda genişletmekten ziyade daha çok derinleştirerek alt tabakaları ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.