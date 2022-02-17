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Giriş Tarihi: 17.2.2022 17:17 Son Güncelleme: 17.2.2022 18:11

Tasmasız ve ağızlıksız pitbull üç kişiyi ısırdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tasmasız ve ağızlıksız pitbull üç kişiyi ısırdı

Beyoğlu Karaköy’de ağızlık takılmadan hayvanların sokakta gezdirilmemesi ile ilgili yasak  getirilmesine rağmen Karaköy’de bir gencin ağızlıksız gezdirilen köpeğin sahibini uyarınca pitbul dehşeti yaşandı. Sahibinin elinden kurtulan pitbul üç kişiyi ısırdı. Vatandaşlar ısıran pitbulu ellerine geçirdikleri sopalarla ayırmaya çalıştılar.

Ağızlıksız pitbul dehşeti Karaköy'de gerçekleşti. 23 yaşındaki bir genç, Karaköy'de ağızlıksız pitbull gezdiren kişiyi uyarınca pitbul dehşeti yaşadı.

Sahibinin işareti ile genci ayağından yakalayan köpek 10 dakika boyunca genci bırakmadı. Pitbulun genci ışırdığını gören çevredeki vatandaşlar genci pitbulun ağzından dişlerinden kurtarmak için ellerine sopa alarak pitbula vurmaya başladı. Genci bırakan gözü dönmüş pitbul bu defada köpekle genci ayırmak isteyen iki kişiyi daha ısırarak yaraladı.



Pitbulu ağızlıksız gezdiren ve kendisini uyaran genci ısırtan şahıs olaydan sonra kaçıp uzaklaşırken Pitbulun ısırıkları sonucu bacaklarından ve göksünden yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından tedavileri yapılmak üzere Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Köpek tarafından ısırılan şahıslara kuduz aşısı da yapıldı.

Muzaffer Akçay, "Pitbulun tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılmaması için uyardığımda pitbulu üzerime saldı. Bacağıma saldırıp ısırarak dakikalarca bırakmadı. O an beni parçalayacağını zannettim. Çok korktum. Beni pitbulun ağzından almaya çalışan arkadaşlarımda çeşitli yerlerinden ısırılarak yaralandılar. Bu olayın peşinin bırakılmamasını ve pitbulu tasmasız ve ağızlıksız gezdiren üzerime salan şahısın yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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Tasmasız ve ağızlıksız pitbull üç kişiyi ısırdı
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