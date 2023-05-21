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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Tatiana’nın katili eski erkek arkadaşı çıktı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Tatiana’nın katili eski erkek arkadaşı çıktı
Antalya'da yaşayan ve bir süre önce İbrahim Aksu ile evlenen Moldavya uyruklu bir çocuk annesi Tatiana Aksu'nun (35) cesedi, 13 Mayıs gecesi Kepez ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemede başından vurularak öldürüldüğü belirlenen Tatiana Aksu'nun, telefonla en son araç kiralama işi yapan Mustafa E. ile görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa E., sorgusunda Tatiana'nın eski kız arkadaşı olduğunu, otomobilde aralarında tartışma çıkınca tabanca ile vurduktan sonra ormanlık alana attığını söyledi. Şüpheli Mustafa E. tutuklandı. Ukrayna'daki ailesi cenazesini almaya gelemeyen Tatiana Aksu, eşi İbrahim Aksu'nun ailesi tarafından Korkuteli ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Tatiana’nın katili eski erkek arkadaşı çıktı
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