Tatil cenneti Bodrum’da su krizi

Turizmin gözde kenti Bodrum'da, ana isale hattında meydana gelen arıza sonucunda 36 saatliğine su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Turizm sezonunda yaşanan bu kesinti Bodrumluları çıldırttı. Uluslararası çalışan limanların, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgelerde yaşanan kesinti, turizmcileri vatandaşları isyan ettirdi.

TURİZME DARBE VURUYOR

Turizmci Süleyman Çelik, "Turizm gözde kentinde yaşanan bu kesinti turizme darbe vuruyor. Bu durumu yabancı turistlere açıklayamıyoruz. Böyle plansızlık olmaz. Yedek depolarımız yetersiz kalıyor. Bu bize yeni maliyetler yüklüyor. Turizme mi yatırım yapacağız, su deposuna mı" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geyik Barajı'ndan Bodrum İlçesine su sağlayan isale hattının Yeniköy Termik Santraline ait kısımda meydana gelen arıza nedeniyle DSİ tarafından hat nedeniyle kapatılarak ak arızaya müdahale edilecektir. Bu nedenle 26 Nisan 2023 saat 18.00 ile 28.04.2023 saat 10.00 arasında Konacık, Çırkan, Müskebi, Yahşi, Gürece, Turgutreis, Akçaalan, Gümüşlük, Peksimet, Koyunbaba, Yalıkavak, Geriş, Gündoğan, Gölköy ve Karabağ bölgesinde su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz"