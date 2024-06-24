Tatil cenneti çöp cehennemine döndü! 50 bin ton çöp toplandı: Tatiliniz batsın!

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla turist akınına uğradı. Binlerce araç girişi oldu. Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de adım atacak yer kalmadı. Bayram tatilinin sona ermesiyle vatandaşlar geriye döndü. Ancak, Marmaris'te her bayram sonrası oluşan kirli manzara pes dedirtti.

50 BİN TON ÇÖP TOPLANDI

Duyarsız tatilciler, 9 günlük tatilin ardından geriye çöp yığınları bıraktı. Doğa harikası kentin sahil kesimleri, mesire alanları ve seyir tepeleri çöplüğe döndü. Rasgele atılan çöpler yangınlara davetiye çıkardı. Doğa harikası bölgelerin çöplüğe döndüğünü görenler isyan etti. Vatandaşlar, "Batsın sizi tatiliniz, böyle yapacaksanız gelmeyin. Bu duyarsızlıklardan artık bıktık. Doğa harikası yerler çöplüğe döndürülmüş. Böyle tatil olmaz olsun" dedi.

Belediye ekipleri söz konusu bölgelerde üzere yoğun bir şekilde temizlik çalışması yaptı. Muğla genelinde toplam 50 bin ton çöp toplandı.