Tatil cenneti depo cenneti oldu

Yaz aylarında tatilci akınına uğrayan gözde turizm merkezi Bodrum'daki, susuzluk vatandaşı çileden çıkardı. Kavurucu sıcaklara sık sık yaşanan su kesintileri de eklenince Bodrum yaşanmaz hale geldi. Yetkililerden umudu kesen vatandaşlar, su ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Yüzme havuzlarından çöp kovalarına kadar su depolamaya başladı. Bazı vatandaşlar, su depolamak için kendi imkanlarıyla tanklar aldı. Evlerine kova ve damacanalarla su taşıyan mahalleli ise sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

TURİZM MERKEZİNDE ÇAĞ DIŞI SIKINTILAR

Bodrum'da 2023 yılında çağ dışı sıkıntılar yaşamaktan bıktıklarını dile getiren vatandaşlar, hizmet eksikliğinden yakındı. Şikayetlerini dile getirdiklerinde kurumların topu birbirine attığını kaydeden vatandaşlar, su sıkıntısının bir önce çözülmesini istedi. Kavurucu sıcaklarda sık sık yaşanan su kesintilerinden dolayı mağdur olduklarını belirten Ali Peltek, "Bodrum'da susuzluk kronik hale geldi. kavurucu sıcaklarda musluklar da akmayınca çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililere şikayetimizi bildirince topu birbirine atıyorlar. Biz vatandaş olarak bu bahanelerden sıkıldık. 2023 yılında milyonların akın ettiği gözde turizm merkezi Bodrum'da çağ dışı sıkıntıları yaşamaktan bıktık" dedi.

YILLARDIR AYNI HİKAYE

Bazı vatandaşlar ise şikayetlerini sosyal medyadan dile getirdi: "Yıllardır aynı sorunlar, yıllardır aynı hikaye Bodrum'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ personeli kalmadı, asgari ücret seviyesindeki maaşları ile geçinemedikleri için istifa edip gittiler. İşi bilen, işinin ehli mühendislerin, ustaların raporları dikkate alınmadı. Baskı ve mobbing ile işten attınız ya da istif edip gitmek zorunda kaldılar. Şimdi özel firmalarda MUSKİ'nin işlerini 3-4 katı maaşlar ile yapıyorlar. Bunun sorumlusu kim, bürokratlarınızı tekrar bir gözden geçirin isterseniz Osman Gürün"