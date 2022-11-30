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Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:38 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:00

Tatil dolandırıcılığına 6 tutuklama! 12 milyon TL dolandırdılar

Otellerin internet sitelerinin sahtesini açarak, yerli ve yabancı turistleri dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda, 19 sahte şirket üzerinden 180 mağduru, 12 milyon 346 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Tatil dolandırıcılığına 6 tutuklama! 12 milyon TL dolandırdılar

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm otellerinin web sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla merkezli 15 ilde, 26 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 simkart, 6 harddisk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketleleri yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız 9 mm. tabanca, 12 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

12 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Haziran 2022'den itibaren yapılan takip, inceleme ve araştırma sonucu, suç örgütünün 19 sahte şirket kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, bu şirketler üzerine banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 mağduru yaklaşık 12 milyon 346 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

OPERASYON KAPSAMINDA 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında, 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı 28 Ekim'de yapılan operasyonla yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 26 Kasım'da gözaltına alınan 25 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü de ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

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Tatil dolandırıcılığına 6 tutuklama! 12 milyon TL dolandırdılar
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