Tatil dönüşü acı kaza

Mersin'den Kayseri'ye ailesiyle tatil için gelen Enes Geldi, pazar günü evlerine dönmek için yola çıktı. Sürücü Geldi, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde karayolu Örenşehir Mahallesi mevkiinde mola vermek için yol kenarında durdu. Ailenin çocukları E.G. ve Berat Efe Geldi (9) ise dışarı çıkıp aracın arka kısmına geçti. Bu sırada Durdu Polat yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı. Çocuklardan Berat Efe iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Durdu Polat ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜZÜCÜ HABER

Bu arada Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Fatma Zehra Özdemir, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. -