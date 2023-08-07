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Giriş Tarihi: 7.8.2023 10:41 Son Güncelleme: 7.8.2023 10:44

Tatil dönüşü feci kaza! 4 kişilik aile yok oldu

Bursa’da tatilden dönen 4 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil park halindeki tıra çarptı. Otomobilde bulunan anne, baba ve iki kız kardeş feci kazada hayatlarını kaybetti.

AYHAN FİDAN
Tatil dönüşü feci kaza! 4 kişilik aile yok oldu

Korkunç kaza, Karacabey ilçesine bağlı Uluabat mahallesinde meydana geldi. 46 yaşındaki Orhan Çalışkan'ın kullandığı otomobil, sabaha karşı 05.30 sıralarında, Uluabat mahallesinde yol kenarında park halinde duran ve içerisinde sürücü Hatun T.'nin uyuduğu tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen Sağlık ekiplerine ve Jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi de sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada, otomobilde çıkışan 4 kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi.

TATİLDEN DÖNÜYORLARDI

Orhan Çalışkan'ın kullandığı otomobilde 40 yaşındaki eşi Serpil Çalışkan, 16 yaşındaki kızları Ceyda Çalışkan, 14 yaşındaki oğulları Ramazan Batın Çalışkan, ve yeğenleri 16 yaşındaki Ceyda Vatansever ile 17 yaşındaki Zümral Şengün de vardı. Sağlık ekiplerinini olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Babab Orhan Çalışkan, Anne Serpil Çalışkan, kızları Ceyda Çalışkan ve yeğenlerinden Ceyda Vatansever'in hayatları kaybettikleri tespit edildi. Kurtarma ekiplerinin hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkardığı Zümral Şengün ve Ramazan Batın Çalışkan ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Tatil dönüşü feci kaza! 4 kişilik aile yok oldu
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