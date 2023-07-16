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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Tatil dönüşü kaza: 5 ölü

Sivas’ta trafik canavarı bir aileyi yok etti. Ticari taksi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Ailenin Antalya’dan tatilden döndükleri ve evlerine gitmek için otogardan taksiye bindikleri öğrenildi

Tatil dönüşü kaza: 5 ölü
Sivas'ta, ticari taksi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Takside yolcu olarak bulunan ailenin Antalya Alanya'dan tatilden döndükleri ve evlerine gitmek için Sivas Otogarı'ndan araca bindikleri öğrenildi. Yurt genelinde meydana gelen diğer kazalarda ise 5 kişi hayatını kaybetti.



Sivas'ta dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada Emrah Gürbüz idaresindeki kamyon, Engin Polat idaresindeki ticari taksiye çarparak önünde sürükledi. Kazada, taksi sürücüsü Engin Polat'ın yanı sıra tatilden memleketlerine dönen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37) ve Zeynep Bilge Ünsal (12) hayatını kaybetti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyon sürücüsüne yeşil ışık yandığı esnada taksinin kavşağa girdiği görüldü. Kazada vefat eden Abdulkadir Ünsal'ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında müdür olarak çalıştığı, eşi Zeynep Ünsal'ın da aynı okulda öğretmen olduğu öğrenildi.
Sivas'ta meydana gelen başka bir trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, ikiye bölünen aracın görüntüsü kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin kanala uçması sonucu 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Konya'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki Ali Talha Çınaklı olay yerinde hayatını kaybetti. Çınaklı'nın ölümüne neden olan sürücünün ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

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