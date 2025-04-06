Tatil dönüşü kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Zonguldak ve Düzce’ye götürüldü

Kaza, cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duranı TIR'ın altına girdi. Sağlık ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız Tanberk (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

TATİLDEN MEMLEKETLERİNE DÖNÜYORLARDI

Cenazeler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda otomobilden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tırın altından çıkarılan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Zonguldak Ereğli'den Umman'a gezmeye giden Öğretmen Vahide Kalyoncu(63) ile Öğretmen Özgür Yıldız'ın (59) tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları, otomobilleriyle karı koca olan Ayşen Yıldız Tanberk (73) ve Sadi Tanberk'i de yanlarına alarak Düzce'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

ZONGULDAK VE DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Diğer yandan otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazelerin yakınlarından teşhis için DNA örneği alındı. Yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Vahide Kalyoncu'nun cenazesinin işlemlerinin ardından Zonguldak'a, Sadi Tanberk ve eşi Ayşen Yıldız Tanberk ile kardeşi Özgür Yıldız'ın cenazelerinin ise Düzce'ye gönderileceği öğrenildi. Diğer yandan Özgür Yıldız ve Ayşen Yıldız Tanberk'in, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in kuzenleri olduğu öğrenildi.