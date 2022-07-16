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Giriş Tarihi: 16.7.2022 18:33 Son Güncelleme: 16.7.2022 18:57

Tatil dönüşü kazayla başladı: 4 yaralı

Bayram tatilinin sona ermesi ve tatilde olanların döndüğü saatlerde Tuzla’da bir ailenin içinde bulunduğu otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tatil dönüşü kazayla başladı: 4 yaralı

Kaza Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören Mevkii İstanbul istikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Kurban Bayramı tatilini Kastamonu'da geçiren Rıfkı Acar, eşi Nuray Acar, çocukları Ahmet Emre ve Mehmet Acar İstanbul'a dönmek için otomobille gece yola çıktı. Sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşan Acar ailesinin içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çaparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, araçta bulunan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Rıfkı Acar kaza ağır yaralanırken, ailenin diğer fertlerinin hafif yaralı olduğu kaydedildi.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Tatil dönüşü kazayla başladı: 4 yaralı
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