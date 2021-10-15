Tatil hayallerini kâbusa çevirdiler

Eskişehir
'de yaşayan ve 200 suç dosyasından aranan İlyas K.'nın lideri olduğu suç örgütü, iş ilanı vererek aldıkları bekçiler üzerinden 6 şirket kurdu. Yurtdışında bulunan bilişimcilere günlük 500 dolar vererek sahil kentlerindeki 14 ayrı otelin birebir kopya web sitesini hazırlatıp Google'a da sahte otellerin ilk sırada çıkması için 5 milyon lira ödeyen şebeke, tatil hayali kurarak rezervasyon yaptıran 1000 kişiyi 9 milyon lira dolandırdı. Örgüt üyeleri, çağrı merkezlerini arayan mağdurlarla da "Sizin paraları şu an yemekle meşgulüz" diyerek alay etti. Ankara
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli, İzmir
, Denizli
ve Eskişehir'de eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirdi, 12 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü yöneticilerinden İlyas K., Mustafa B. ve oğlu Müslüm B. tutuklandı.