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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Tatil hayallerini kâbusa çevirdiler

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Tatil hayallerini kâbusa çevirdiler
Eskişehir'de yaşayan ve 200 suç dosyasından aranan İlyas K.'nın lideri olduğu suç örgütü, iş ilanı vererek aldıkları bekçiler üzerinden 6 şirket kurdu. Yurtdışında bulunan bilişimcilere günlük 500 dolar vererek sahil kentlerindeki 14 ayrı otelin birebir kopya web sitesini hazırlatıp Google'a da sahte otellerin ilk sırada çıkması için 5 milyon lira ödeyen şebeke, tatil hayali kurarak rezervasyon yaptıran 1000 kişiyi 9 milyon lira dolandırdı. Örgüt üyeleri, çağrı merkezlerini arayan mağdurlarla da "Sizin paraları şu an yemekle meşgulüz" diyerek alay etti. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli, İzmir, Denizli ve Eskişehir'de eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirdi, 12 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü yöneticilerinden İlyas K., Mustafa B. ve oğlu Müslüm B. tutuklandı.
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Tatil hayallerini kâbusa çevirdiler
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