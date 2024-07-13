Tatil için gelen genç boğularak yaşamını yitirdi

Olay Akşam üstü Bartın'ın İnkumu beldesinde meydana geldi. Ankara'dan tatil için gelen 24 yaşındaki Eray Armutçu akşam üstü serinlemek için denize girdi, bir süre yüzen Armutçu boğulma tehlikesi geçirince yardım istedi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakıma alınan Eray Armutçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.