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Giriş Tarihi: 13.7.2024 19:19 Son Güncelleme: 13.7.2024 19:38

Tatil için gelen genç boğularak yaşamını yitirdi

Bartın'ın İnkumu plajına Ankara’dan tatil için gelen 24 yaşındaki Eray Armutçu boğularak yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Tatil için gelen genç boğularak yaşamını yitirdi

Olay Akşam üstü Bartın'ın İnkumu beldesinde meydana geldi. Ankara'dan tatil için gelen 24 yaşındaki Eray Armutçu akşam üstü serinlemek için denize girdi, bir süre yüzen Armutçu boğulma tehlikesi geçirince yardım istedi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakıma alınan Eray Armutçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Tatil için gelen genç boğularak yaşamını yitirdi
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