Tatil kazasıyla gelen cinayet

19 yaşındaki Batuhan, 3 yıl önce arkadaşlarıyla tatile giderken trafik kazasında can verdi. Baba Mustafa Şişek, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Belfun Doğramacı’yı öldürdü, eşini yaraladı
Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde, 54 yaşındaki Mustafa Şişek, 3 yıl önce oğlunun öldüğü trafik kazasından dolayı sorumlu tuttuğu Belfun Doğramacı'yı (42) öldürdü, eşi Sevda Doğramacı'yı yaraladı. Olaydan sonra zanlı Mustafa Şişek tutuklandı. Mustafa Şişek'in 19 yaşındaki oğlu Batuhan, 2019'da mahalleden tanıdığı Belfun Doğramacı ve 2 arkadaşı ile birlikte tatil için Antalya'ya giderken Isparta'da trafik kazası geçirdi.
Kazada Batuhan Şişek yaşamını yitirdi, Belfun Doğramacı ise felç kaldı. Batuhan Şişek'in babası Mustafa Şişek, iddiaya göre kazadan ve oğlunun ölümünden dolayı Belfun Doğramacı'yı sorumlu tutuyordu. Bu nedenle aralarında husumet oluştu.
MARKETTE DEHŞET
Mustafa Şişek önceki gün Derince ilçesinde bir markette alışveriş yapan Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı (37) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma büyüdü ve Mustafa Şişek yanındaki tabancayla Belfun Doğramacı'yı darp etmeye başladı. Bu esnada yaşanan boğuşmada Mustafa Şişek'in elindeki tabancadan çıkan tek kurşun önce Sevda Doğramacı'nın koluna, ardından Belfun Doğramacı'nın kalbine isabet etti.
Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda kalbi durduğu öğrenilen Belfun Doğramacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Sevda Doğramacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından zanlı Mustafa Şişek, polis ekiplerince olaydan 500 metre ileride tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şişek tutuklandı.