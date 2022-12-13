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Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:37 Son Güncelleme: 13.12.2022 11:03

Tatil kazasıyla gelen cinayette zanlı müebbetle yargılanacak

19 yaşındaki Batuhan, 3 yıl önce arkadaşlarıyla tatile giderken trafik kazasında can verdi. Baba Mustafa Şişek, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kazada aracı kullanan Belfun Doğramacı’yı, geçtiğimiz Şubat ayında bir markette öldürdü. Eşini ise yaraladı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı Şişek hakkında müebbet hapis talebinde bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Tatil kazasıyla gelen cinayette zanlı müebbetle yargılanacak

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde, 22 Şubat 2022'de meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Mustafa Şişek, 3 yıl önce oğlunun öldüğü trafik kazasından dolayı sorumlu tuttuğu Belfun Doğramacı'yı (42) öldürdü, eşi Sevda Doğramacı'yı ise yaraladı. Olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan zanlı Mustafa Şişek tutuklandı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, Şişek hakkında müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

MARKETTE GÖRÜNCE

Kocaeli'nden tatil için Antalya'ya gittikleri iddia edilen arkadaşlar, 25 Mayıs 2019'da, Isparta-Antalya kara yolunda kaza yaptı. Kazada Batuhan Şişek'in hayatını kaybetti. Aracı kullanan Belfun Doğramacı ise ağır yaralandı ve kısmı felç geçirdi. Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen oğlunun ölümümdem Belfun Doğramacı'yı sorumlu tutuan baba Mustafa Şişek, 22 Şubat 2022 günü Derince Yenikent'te bulunan bir markette Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı karşılaştı.öfklene ve Doğramacı'ya saldırdığı iddia edilen Mustafa Şişek, önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı'yı darbetti, ardından silahı ateşleyip çifti yaraladı. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Belfun Doğramacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolundan yaralanan eşi Sevda Doğramacı ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Mustafa Şişek ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Mustafa Şişek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİ ENGEL OLMAK İSTEDİ

Yaşanan olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yapılan incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı'nın olay günü arkadaşları olan A.Ö. ile birlikte markette gezindikleri sırada Mustafa Şişek'in markete girerek silahını çıkardığı ve çifte doğru yöneldiği, şarjörü aldığı esnada, Mustafa Şişek'in yanında bulunan eşi B.Şişek'ın kendisini engellemeye çalıştığı,i buna rağmen silahını alan Mustafa Şişek'in Belfun Doğramacı ve eşine ateş açtığı belirtildi.

ALAY EDER GİBİ BAKIYORDU

Öte yandan zanlı Mustafa Şişek ise vermiş olduğu ifadesinde Belfun Doğramacı'nın 2019 yılında 19 yaşında olan oğlu Ahmet Batuhan'ı rızası olmamasına rağmen kandırarak araç tamiri amacıyla Antalya'ya götürdüğü ve dönüş yolunda Ispartada meydana gelen kazada oğlunun hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca Belfun Doğramacı'nın çok tehlikeli araç kullandığını ve tekin birisi olmadığı için birlikte gitmesine karşı çıktığını de da belirtti. Kaza sonrasında Belfun Doğramacı ile karşılaştığında, kendisine alay eder gibi baktığını bu nedenle tahrik olduğunu üzerine yakında olan eşinin işyerine gittiğini ve oraya önceden koyduğu tabancayı aldığını söyleyen Mustafa Şişek, markete girdikten sonra, "Oğlumu öldürdüğün yetmiyor mu? Beni de mi öldüreceksin? Gördüğün yerde kafanı sallıyorsun, tehdit ediyorsun. Artık yeter" dediğini ve Belfun'a silahın kabzasıyla vurduğunu söyledikten sonra çıkan arbedede olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

HAYATIN AKIŞINA AYKIRI

Alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda dosyayı değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, zanlı Mustafa Şişek'ın her ne kadar hedef gözetmeden ateş ettiğini ve yaralanan kimse olmadığını düşünerek marketten çıktığını söylemesine rağmen, incelenen güvenlik kameralarında silahın çok yakın mesafeden ateşlendiğini ve bu mesafeden merminin isabet etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtildi. Savcı bu nedenlerle zanlının Belfun Doğramacı'ya karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile Sevda Doğramacı'ya karşı ise kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. Olayla ilgili dava dosyasında önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor

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Tatil kazasıyla gelen cinayette zanlı müebbetle yargılanacak
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