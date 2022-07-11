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Giriş Tarihi: 11.7.2022 10:20 Son Güncelleme: 11.7.2022 10:47

Tatil yolu kana bulandı: 3 ölü 2 yaralı

Balıkesir Erdek’te başladıkları tatili Ayvalık’ta sürdürmek için yola çıkan 5 arkadaşın bulunduğu otomobil kaza yaptı. 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Tatil yolu kana bulandı: 3 ölü 2 yaralı

Bayram tatilini fırsat bilen Erdek ilçesinde tatile giden 5 arkadaş, iki gün Erdek'te kaldıktan sonra tatile Ayvalık'ta devam etmek istedi. 26 yaşındaki Mehmet Çevirgen'in kullandığı otomobille gece Ayvalık'a doğru yola çıktılar.

Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Taklalar atan ve hurdaya dönen otomobilde adeta can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekipler araç içinde sıkışanları uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Yaşanan korkunç kazada, Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30) ve Berkay Deniz (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Mehmet Çevirgen ile Serhat Acar'da (20) yaralandı.

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Tatil yolu kana bulandı: 3 ölü 2 yaralı
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