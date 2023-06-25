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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Tatil yolunda iki aile yok oldu

Gaziantep’te otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. 4’ü aynı aileden 6 kişi öldü. Bartın’da da anne, baba ve oğlu kazada can verdi

Tatil yolunda iki aile yok oldu
Gaziantep'te, otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda sıkışanları itfaiye ekibi çıkardı. Kazada Taha Kaçar, Mesut Taşdemir ile aynı aileden Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat can verdi, Ebru Sat yaralandı.



İstanbul'dan bayram tatili için Bartın'a gelen Hakan Yıldız'ın (26) kullandığı otomobil, Yukarışeyhler Köyü'nde yol kenarındaki duvara çarptı. Sürücü ile babası Mehmet (55) ve annesi Kadın Yıldız (53) yaşamını yitirdi, kız kardeşi yaralandı. İstanbul'dan Van'a bayram tatiline giden aileyi taşıyan Mustafa H.'nin kullandığı minibüs, Kayseri'de TIR'la çarpıştı. Minibüsteki Narin Y., Meryem H. ve Dilek B. öldü, 16 kişi yaralandı. İstanbul'dan Diyarbakır'a tatile giden Lütfü Kesik'in (30) kullandığı otomobil Aksaray'da bariyerlere çarptı. Sürücünün 8 aylık hamile olan eşi Hüsra Kesik ölürken, kendisi, 3 çocuğu ve baldızı yaralandı.Trabzon'dan tatil için Bingöl'e giden Emrullah Ayral'ın kullandığı cip, Erzurum'da şarampole devrildi. Sürücü, eşi ve bir çocuğu yaralandı, diğer çocukları Yiğit Ayral öldü. Manisa, Aydın, Eskişehir ve Sakarya'daki kazalarda da 4 kişi can verdi.

Mehmet BONCUK-Ali ALTUNTAŞ-İlker BAŞ-Furkan NEHRİ-Ceyhan TORLAK-Hüseyin KAÇAR/SABAH

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Tatil yolunda iki aile yok oldu
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