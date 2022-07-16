Haberler Yaşam Haberleri Tatilciler dönüş yolunda: Trafik çilesi başladı! İşte yollarda son durum
Giriş Tarihi: 16.7.2022 16:21 Son Güncelleme: 16.7.2022 16:24

Tatilciler dönüş yolunda: Trafik çilesi başladı! İşte yollarda son durum

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Bayram tatili için gözde turizm merkezlerini tercih eden tatilciler, dönüş yolunda yoğunluğa neden oldu. Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan Samsun-Ankara kara yolu ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Bursa gişelerinde de bayram dönüşü yoğunluğu yaşandı.

Tatilciler dönüş yolunda: Trafik çilesi başladı! İşte yollarda son durum
https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/tatilciler-donus-yolunda-trafik-cilesi-basladi-iste-yollarda-son-durum

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Tatilciler dönüş yolunda: Trafik çilesi başladı! İşte yollarda son durum
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