Tatilcilere yağmur sürprizi

Ramazan Bayramı'nı turizmin başkenti Antalya'da geçirmek için gelen tatilciler yağmur sürprizi yaşadı. Güneşten korunmak için getirdikleri şemsiyelerini yağmurdan korunmak için açtılar. Denize girip güneşte bıroslaşmak için Türkiye'ni dört bir yanından gelen binlerce tatilci sabahın erken saatinden itibaren tatilciler Konyaaltı Plajına koştu. Ancak yağmur sürprizi ile karşılaştılar. Denize giremeyen tatilciler kumsalda yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açtılar. Ankara'dan 5 günlük Ramazan bayramı tatili için gelen Hikmet Gün, "Denize girmek için gelmiştik. Maalesef yağmur ile karşılaştık. Hevesimiz kursağımızda kaldı" diye konuştu.