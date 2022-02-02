Haberler Yaşam Haberleri Tatilcileri rahatsız eden batıklar çıkarılıyor
Giriş Tarihi: 2.2.2022

Tatilcileri rahatsız eden batıklar çıkarılıyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Tatilcileri rahatsız eden batıklar çıkarılıyor
Antalya'da, 1890 ile 1938 yılları arasında batan Osmanlı Devleti Vergi Gemisi ile Alman bandıralı "Manissa" adlı kuru yük gemisi ve petrol gemisi batıklarının çıkartılması için çalışmalara başlandı. Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Koyaaltı sahilinde, denize giren turistleri rahatsız eden gemi batıklarının parçaları halatlara bağlanarak kıyıya çekiliyor. Belediye aracılığı ile özel şirket tarafından gerçekleştirilen çalışmada kıyıya yakın noktalarda, turistlerin ayağına batan paslı demir parçalarının da temizleneceği bildirildi. Yetkililer, parçaların temizlenmesiyle yaz aylarında denize giren turistlerin sık sık ayak ve el yaralanmalarının da sona ereceğini belirtti. "Manissa" adlı kuru yük gemisi, 1938'de buğday yüklü halde batmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar
Faturayı kim ödedi?
Rusya yaptırım tehditlerine rest çekti: Geri teper, karşılık veririz
Hollanda Wilders kardeşlerin tartışmasını konuşuyor! Irkçı lidere ağabeyi bile tahammül edemedi
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler
CHP'li belediyenin zabıtasından vatandaşa çirkin el hareketi! O anlar kamerada
Son dakika: PKK'ya Kış Kartalı Hava Harekatı! Teröristlere ait barınaklar imha edildi
Son dakika! 1 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya çağrı: Blinken, Lavrov'dan sınırdaki askerlerin çekilmesini istedi
Tescilli güzel Tara de Vries annesinin izinde! Sinan Akçıl ile kamera karşısına geçti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatilcileri rahatsız eden batıklar çıkarılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA