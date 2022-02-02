Tatilcileri rahatsız eden batıklar çıkarılıyor

Antalya'da, 1890 ile 1938 yılları arasında batan Osmanlı Devleti Vergi Gemisi ile Alman bandıralı "Manissa" adlı kuru yük gemisi ve petrol gemisi batıklarının çıkartılması için çalışmalara başlandı. Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Koyaaltı sahilinde, denize giren turistleri rahatsız eden gemi batıklarının parçaları halatlara bağlanarak kıyıya çekiliyor. Belediye aracılığı ile özel şirket tarafından gerçekleştirilen çalışmada kıyıya yakın noktalarda, turistlerin ayağına batan paslı demir parçalarının da temizleneceği bildirildi. Yetkililer, parçaların temizlenmesiyle yaz aylarında denize giren turistlerin sık sık ayak ve el yaralanmalarının da sona ereceğini belirtti. "Manissa" adlı kuru yük gemisi, 1938'de buğday yüklü halde batmıştı.