Tatilde kalp krizi geçiren emekli albay yaşamını yitirdi

Marmaris'te Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı kampı önlerinde 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 16.25 sıralarında, denize giren emekli deniz kurmay kıdemli albay İsmail Sinan Şınanı denizden çıktıktan kısa süre sonra sahilde fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Şınanı, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şınanı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen 67 yaşındaki emekli albayın naaşı uçak ile Ankara'ya sevk edildi.