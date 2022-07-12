Tatilden sel ziyaretini eleştiren Kaftancıoğlu’na Kabaktepe’den yanıt geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 9 Temmuz'da açıklamada bulunmuş ve İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Yapılan uyarıdan sonra 10 Temmuz gecesi İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz gibi ilçelerde taşkına neden oldu. Esenyurt'ta yağmurla birlikte oluşan sel nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'den İstanbul'a gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ali Yerlikaya da Bayram tatilini iptal ederek Konya Selçuklu'dan İstanbul'a gelerek Esenyurt'ta mağdur vatandaşları ve bölgeyi ziyaret etti.

KAFTANCIOĞLU DA TATİLİNİ İPTAL ETMEDİ

Yurtdışında tatilde olan, sahil ve nehir kenarlarından tatil pozları paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlarla buluşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi eleştirdi.

"10 TEMMUZ ZİYARETİMDE ALDIĞIM BİLGİLERİ TELEFONUNUZA GÖNDERİYORUM"

Kabaktepe ise eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Kabaktepe, "Tatil keyfi yaparken sahadaki çalışmalar hakkında tam bilgi alamamışsınızdır. 10 Temmuz ziyaretimde aldığım bilgileri telefonunuza da gönderiyorum. Belki İstanbul'un sorunları ilginizi çeker" ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI VE CHP PARTİ YETKİLİLERİ AYAKLARI ISLANIR DİYE Mİ AFET BÖLGESİNDE YOKTU?

Kabaktepe, açıklamasına şöyle devam etti: "Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz. Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: 'Siz neden burada değildiniz? CHP İl Başkanı, sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük. Emek veren herkese de teşekkür ettik. Size belediyelerinizin çalışanlarını sormadık. Beceriksizlik baskısı altında üste çıkma gayretiniz, hakikati algıya kurban ettiriyor. Unutmayın! Gerçeği ürettiğiniz aldatmaca sorularla ve sahte algılarla örtemezsiniz"