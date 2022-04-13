Haberler Yaşam Haberleri Tatile geldiği dede evinde can verdi
Giriş Tarihi: 13.4.2022

Tatile geldiği dede evinde can verdi

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Tatile geldiği dede evinde can verdi
Okulların tatil olmasıyla birlikte Ankara'dan Sakarya'ya tatile gelen aile dehşet yaşadı. 6 yaşındaki C.D., av tüfeğiyle oynarken 9 yaşındaki ağabeyini vurarak öldürdü. Kanlı olay Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki C.D. misafir olarak geldiği evde dededen kalma av tüfeğiyle oynadığı sırada eli tetiğe gitti. Bir anda patlayan tüfekten çıkan saçmalar 9 yaşındaki Osman D.'ye isabet etti. Kanlar içinde kalan Osman D., olduğu yere yığıldı. 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde Osman D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma soruşturma başlattı. Osman D, dün öğlen namazına müteakiben Bezirgan Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Biden'dan yüksek enflasyon açıklaması! İlk kez bu ifadeyi kullandı
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Çok sayıda yaralı var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Ongun yalanladı! ABD kongre üyesi doğruladı: Ekrem İmamoğlu ile görüştük
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatile geldiği dede evinde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA