Tatile geldiği dede evinde can verdi

Okulların tatil olmasıyla birlikte Ankara'dan Sakarya'ya tatile gelen aile dehşet yaşadı. 6 yaşındaki C.D., av tüfeğiyle oynarken 9 yaşındaki ağabeyini vurarak öldürdü. Kanlı olay Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki C.D. misafir olarak geldiği evde dededen kalma av tüfeğiyle oynadığı sırada eli tetiğe gitti. Bir anda patlayan tüfekten çıkan saçmalar 9 yaşındaki Osman D.'ye isabet etti. Kanlar içinde kalan Osman D., olduğu yere yığıldı. 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde Osman D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma soruşturma başlattı. Osman D, dün öğlen namazına müteakiben Bezirgan Aile Kabristanlığı'na defnedildi.