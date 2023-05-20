Tatile geldiği gün denizde boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kumköy Plajında meydana gelen olayda, Konya'nın Selçuklu ilçesinden yakınları ve arkadaşları 3 günlüğüne tatile gelen grup deniz kenarında kumsalda güneşlenmeye başladı. Bu sırada yüzme bilmeyen Evliya Ağıl denize girdi. Bir anda suda çabalaya başladı. Duruma çevredekiler ve cankurtaranlar müdahale etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulans ile en yakındaki özel hastaneye kaldırılan Evliya Ağıl yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakınları ve arkadaşların tatili kabusa döndü. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından talihsiz gencin cenazesi babası İlyas Ağıl ve diğer yakınları tarafından alındı. Ağıl'ın Konya'nın Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.