Tatile geldiği gün denizde boğuldu

Ankara'da depoda çalışan ve liseyi dışarıdan okuyan son sınıf öğrencisi Samet Çankır 3 arkadaşı ile birlikte Kemer ilçesine hafta sonu tatile gitti. 4 arkadaş birlikte deniz kenarına geldi. Denizin kıyı bölümünde suya girdikleri sırada arkadaşları Samet'i suyun içinde bir anda hareketsiz fark ettiler. Dakikalar içinde çevredekilerin yardımı ile birlikte Samet'i sudan çıkardılar.

HASTANEYE KALDIRILDI

Görevlilerce sudan çıkartılan Samet Çankır'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Kalp masajı yapılarak duran kalbi çalıştırıldı. Suni teneffüs ile yuttuğu su çıkartıldı. Ardından ambulans ile önce Kemer'de özel bir hastaneye buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen talihsiz Samet kurtarılamadı. Birlikte tatile geldiği arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

CENAZESİ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsini ardından Samet Çankır'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü. Yakınları, "Yüzme bilmemesi hayatına mal oldu. Daha 20 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Rabbim bizlere ve kederli ailesine sabır versin" diyerek üzüntülerini sonsuz olduğunu kaydetti. Samet'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.