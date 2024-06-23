Tatilin 7. gününde 597 kaza yaşandı

Bayram tatilinin 7'nci gününde 597 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda; 13 kişi hayatın kaybetti, bin 7 kişi ise yaralandı. Tatilin ilk 7 gününde 62 kişi hayatını kaybederken 8 bin 690 kişi yaralandı. Trafik polisleri ve jandarma trafik tarafından 406 bin 165 araç denetlendi, 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 21 araca ise diğer işlemler yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen aşırı hız yapmayalım, araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.