Tatilin ilk gününde acı tablo... 9 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanlarına 9 gün olacağını açıklamasının ardından vatandaşlar tatili memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yollara düştü.

65 BİN PERSONEL SAHAYA İNDİ

İçişleri Bakanlığı bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında, 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat dron ile trafik denetimine başladı.

651 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Bayram tatilinin ilk gününde 24 saatlik sürede 651 trafik kazası meydana gelirken 411 bin 588 araç denetlendi. Ayrıca 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi ve 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı.

TATİLİN İLK GÜNÜNDE 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1047 vatandaşımız ise yaralandı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Hayatla yarışılmaz" şeklinde açıklamada bulundu.