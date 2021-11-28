Tatlı aracı patladı, tatlıcı ölümden döndü

Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde bulunan TOKİ Kavşağı'nda tatlı satışı yapılan kamyonetten bir anda alevler yükselmeye başladı.
Korku dolu anların yaşandığı olayda yangına müdahale etmek isteyen araç sahibi Mehmet Taptı yaralandı. Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülen Taptı, daha sonra Isparta'ya sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının seyyar tatlı aracındaki tüpün parlamasından kaynaklandığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.