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Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:03 Son Güncelleme: 28.11.2021 10:30

Tatlı aracı patladı, tatlıcı ölümden döndü

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Tatlı aracı patladı, tatlıcı ölümden döndü

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde seyyar tatlı satışı yapılan bir kamyonette tüp parlaması sonucu yangın çıktı. Aracın sahibi yanmaktan son anda kurtuldu.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde bulunan TOKİ Kavşağı'nda tatlı satışı yapılan kamyonetten bir anda alevler yükselmeye başladı.

Korku dolu anların yaşandığı olayda yangına müdahale etmek isteyen araç sahibi Mehmet Taptı yaralandı. Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülen Taptı, daha sonra Isparta'ya sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının seyyar tatlı aracındaki tüpün parlamasından kaynaklandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tatlı aracı patladı, tatlıcı ölümden döndü
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