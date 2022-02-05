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Giriş Tarihi: 5.2.2022 13:45 Son Güncelleme: 5.2.2022 14:55

Tatlı ve şirin hırsız, giyemese de çaldı!

ABBAS ÇAKAR
Tatlı ve şirin hırsız, giyemese de çaldı!

Kocaeli İzmit İlçesinde yaşanan ve güvenlik kameralarına da anbean yansıyan hırsızlık olayı, izleyenleri bir hayli güldürdü. Bir sokak köpeğinin iş yerinden atlet çaldığı anlar,  herkesi şaşırttı.

Kocaeli İzmit İlçe merkezinde bulunan, Belsa Plaza isimli iş merkezinde meydana gelen sıra dışı hırsızlık olayı, görenleri hayrete düşürdü. İş merkezi çevresinde dolaşan bir sokak köpeği, aniden durduğu giyim mağazası önünde bulunan ve iç çamaşırlarının sergilendiği tezgâha yönelerek, ağzı ile kaptığı atleti çaldı. Durumu fark eden iş yeri çalışanı, olayın şok ile her ne kadar can dostu engellemeye çalışsa da, sokak köpeği hızlıca olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olayı gören ve görüntüleri izleyenler "en tatlı ve en şirin hırsız, bu olsa gerek" demekten kendini alamadı.

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Tatlı ve şirin hırsız, giyemese de çaldı!
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