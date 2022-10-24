Gaziantep’teki tatlıcı cinayeti alacak meselesi çıktı

Gaziantep'te işyerinin önünde başından vurularak öldürülen tatlıcı Orhan Sertkaya'nın katil zanlısı Mehmet Kiraz'ın, 4 milyon lira civarındaki fıstık alacağını tahsil edemeyince cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video

Cinayetin ardından, arabada bekleyip kendisini olay yerinden kaçıran babası ve kardeşi ile birlikte polise teslim olan katil zanlısı, alacağının tahsiliyle ilgili konuşmaya gittiği işyerinde hakaret edilince bir anda kendisini kaybedip cinayeti işlediğini söyledi.

21 Ekim'de akşam saatlerinde Karagöz Caddesi'nde meydana gelen olayda, katmer tatlısı dükkânı işleten Orhan Sertkaya (47) ve oğlu Ali Sertkaya ile fıstık tüccarı Mehmet Kiraz arasında tartışma çıkmış, Mehmet Kiraz, üzerindeki tabanca ile Orhan Sertkaya'ya 2 el ateş ettikten sonra ardından kaçmaya çalışan Ali Sert Kaya'yı da bacağından vurmuştu. Orhan Sertkaya olay yerinde hayatını kaybederken oğlu ise yaralanmıştı. Cinayetin ardından olay yeri yakınında otomobil ile kendisini bekleyen babası Halil ve kardeşi Nuri Kiraz ile birlikte kaçan Mehmet Kiraz, daha sonra polise gelerek teslim olmuştu.

Polisteki ifadelerinde fıstık satışı nedeniyle Sertkaya'dan alacakları olduğunu söyleyen şüpheliler, alacağın tahsili için konuştukları Sertkaya'nın hakaret etmesi üzerine çıkan tartışma sonucu cinayetin işlendiğini iddia etti. Toptan fıstık ticareti yapan Kiraz, Sertkaya'dan 4 milyon lira civarında alacakları olduğunu, tahsilat yapamayınca işyerine giderek konuşmaya karar verdiğini ancak Sertkaya ve oğlunun kendisine hakaret ettiklerini, cinayeti de bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı, tatlıcının bitişiğindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fıstık tüccarı Mehmet Kiraz'ın iş yerinin önünde duran Orhan Sertkaya ile oğlunun yanına gelip bir süre konuştukları, ardından da tabancasını çıkarıp önce Orhan Sertkaya'ya, ardından kaçmaya çalışan Ali Sertkaya'ya ateş açtığı görülüyor.