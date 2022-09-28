Tatvan’da ’raket’ sesleri yankılanacak

Doğu'daki büyük değişimin adreslerinden biri olan Bitlis Tatvan'da bir ilke imza atılıyor. Sporun her branşında adını duyuran Tatvan, ilk ulusal tenis turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Yarın başlayacak turnuvaya, çeşitli şehirlerden 200'den fazla sporcu katılacak.

REKABETLERE SAHNE OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu ve Tatvan Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenecek turnuvanın hazırlıkları tamamlandı. 29 Eylül - 02 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup Ulusal Tenis Turnuvası, 200'den fazla başarılı sporcunun rekabetine sahne olacak.

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Tatvan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan tenis kortlarında yapılacak turnuva, yediden yetmişe her yaştan tenis tutkununun ilgisini bekliyor. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara protokol üyelerince kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

GEYLANİ: TATVAN'A SEVDALIYIZ

SABAH'a konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Biz Tatvan'a sevdalıyız. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Batıda hangi hizmet varsa, Doğu'da da o olacak sözü bizlere bir talimattır. Bizlerde o yolda ilerliyoruz" dedi.

Tenis turnuvasının sadece bir başlangıç olduğunu belirten Geylani, yüzme havuzu, mesire alanı, gençlik merkezi, sporcu fabrikası, kadınlara özel plaj gibi hizmetleri çok kısa süre içerisinde hayata geçireceklerini kaydetti. Geylani, yapımı süren projeleri hizmete açtıktan sonra yeni hizmetler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.