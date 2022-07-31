Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı! Tatvan’da ’Van Gölü’ tescili sevinci

VAN GÖLÜ ARTIK DOĞAN SİT ALANI

Yıllardır yürüttükleri çalışmalarda Van Gölü'nün kanunlarla korunması gerektiğini savunduklarını belirten Özel, şöyle konuştu;

"Van Gölü kapalı bir havzadır ve gün geçtikçe kirleniyor. Bunun önüne geçilmesi için kanunlar gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülen ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan hanımefendi başkanlığındaki 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın bir sonucu olarak nihayete erdi. Van Gölü artık doğal sit alanı ilan edildi ve sürdürülebilir kontrollü bir durum da söz konusu. Bu sürdürülebilirlik Van Gölü'nü hem korumamız hem de faydalanmamız anlamında bir kanun tasarısıdır. Van Gölü'nün bir merkezden yönetilmesini istiyoruz. Bunu gelecek adına bir adım olarak görüyoruz."